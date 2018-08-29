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29.08.2018 16:06 Новый сквер появится около ЗАГСа в тульском Заречье Вести-Тула





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Планируется, что на территории обновленного сквера появятся новые детские игровые площадки, небольшая сцена, фонтан, клумба, будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение. На работы выделено более 12 миллионов рублей по муниципальной программе комплексного благоустройства.



Обновленный сквер в Заречье завершит формирование общественного пространства, включая сквер, где установлена скульптура «Тульское чаепитие» и игровой комплекс в виде филимоновских игрушек.



В Туле на улице Октябрьской ведутся работы по организации нового сквера. Место отдыха зареченцев будет располагаться около ЗАГСа. В настоящее время специалисты проводят демонтаж старого плиточного покрытия, устройство основания фонтана.Планируется, что на территории обновленного сквера появятся новые детские игровые площадки, небольшая сцена, фонтан, клумба, будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение. На работы выделено более 12 миллионов рублей по муниципальной программе комплексного благоустройства.Обновленный сквер в Заречье завершит формирование общественного пространства, включая сквер, где установлена скульптура «Тульское чаепитие» и игровой комплекс в виде филимоновских игрушек.

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