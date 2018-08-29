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29.08.2018 11:55 Тульский воздухоплаватель стал чемпионом мира "Вести-Тула"





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Вместе с Андреем Кульковым за российскую национальную команду выступали представители столичного региона Сергей Латыпов, Иван Меняйло и Евгений Чубаров. В соревнованиях принимали участие 105 экипажей, которые в 10 спортивных полётах выполнили 31 задание.







Туляк Андрей Кульков в составе сборной России стал чемпионом мира по воздухоплавательному спорту. Соревнования прошли в Австрии.Вместе с Андреем Кульковым за российскую национальную команду выступали представители столичного региона Сергей Латыпов, Иван Меняйло и Евгений Чубаров. В соревнованиях принимали участие 105 экипажей, которые в 10 спортивных полётах выполнили 31 задание.

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