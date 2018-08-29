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29.08.2018 11:37 Болохово постепенно преображается Полина Ермолаева





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Кроссовер, тренажер Смитта и элипсоид – такое вот пополнение прибыло в тренажерный зал в местном ФОКе. Не смотря на то, что здесь надолго поселился ремонт, это спортивное пространство работает и не пустует даже лето. Повезло и местным юным футболистам! Сегодня они получили долгожданную новую форму!!!



С гордостью теперь приводят своих детей на захоронение воинов павших в годы Великой Отечественной войны. Наконец-то его привели в порядок! Это еще один проект, который по поручению губернатора был реализован фондом «Перспектива»! «Это место выражает нашу благодарность тем людям, которые защитили нас, подарили мирное небо над головой», - говорит директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева.



Теперь перемены ждут и весь парк – любимое место отдыха населения Болохова, но это уже история следующего сезона.



Совсем маленьким болоховцам еще невдомек кто такой губернатор, а вот детки постарше не без удовольствия вот так звонко поздравляли дядю, который, как волшебник, сделал так, что на месте, где еще недавно была старая площадка с ржавеющими конструкциями, сегодня появился игровой оазис!Кроссовер, тренажер Смитта и элипсоид – такое вот пополнение прибыло в тренажерный зал в местном ФОКе. Не смотря на то, что здесь надолго поселился ремонт, это спортивное пространство работает и не пустует даже лето. Повезло и местным юным футболистам! Сегодня они получили долгожданную новую форму!!!С гордостью теперь приводят своих детей на захоронение воинов павших в годы Великой Отечественной войны. Наконец-то его привели в порядок! Это еще один проект, который по поручению губернатора был реализован фондом «Перспектива»! «Это место выражает нашу благодарность тем людям, которые защитили нас, подарили мирное небо над головой», - говорит директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева.Теперь перемены ждут и весь парк – любимое место отдыха населения Болохова, но это уже история следующего сезона.









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