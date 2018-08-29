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НОВОСТИ | Общество



29.08.2018 11:15 Улица Молодежная в Щекине перестала быть «безнадежной»
Надежда Долгих



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Не только танцевать, но и петь, и показывать спектакли. Актовый зал обновленной Щекинской школы искусств, рассчитанный на 130 человек, просто зажил новой жизнью.

Здание 1974 года, предназначенное для кинотеатра, школе искусств передали в 1994-ом. За двадцать с лишним лет это первый капительный ремонт, что уж говорить о новом оборудовании.

«Это современная ферма, на которую будет установлен современный кинопроектор. Это возрождение нашего кинозала. В зале сделана отличная звукоизоляция», - говорит директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Елена Стоян. О том, как школа искусств выглядела раньше, теперь напоминает только старая вывеска и фасад, да и те к 15 сентября будут обновлены.

А улицу Молодежную, на которой расположена школа, щекинцы долгое время называли «Безнадежной». В сезон дождей и обильного таяния снега здесь появлялась гигантская лужа. Как рассказал заместитель главы администрации Щекинского района Алексей Рыжков, «...была подготовлена проектно-сметная документация на строительство ливневой канализации. В настоящее время проект завершен. Ливневая канализация уже была проверена дождями, работает она хорошо».

На ливневую канализацию и ремонт школы искусств средства выделил фонд «Перспектива». Асфальт Молодежной тоже обновили - по программе «Безопасные и качественные дороги». Так что дорога к прекрасному и в прямом, и в переносном смысле для маленьких щекинцев теперь станет куда приятнее.
















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