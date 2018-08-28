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28.08.2018 22:15 Губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполнилось 46 лет Виталий Моторин





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Суворовское училище. Наше. Тульское. Лучшее в стране! Пусть и недалекая, но уже история. Далее в наш лексикон входит слово кванториум, он открывает свои двери для всех желающих. И, конечно, уникальный кластер «Октава», который сочетает перспективную производственную площадку и технопарки для будущих гениев инженерии.



Студентка, посетительница кластера «Октава» Полина Сарнацкая: «Меня в первую очередь интересуют здесь различные мероприятия: это концерты совершенно разных музыкальных жанров, это очень необычно для Тулы. Так же очень интересны различные лекции. В большинстве случаев они бесплатные».



Директор творческого индустриального кластера «Октава» Анна Осипова: «Это яркий пример политики новой регионизации, пример правильного использования индустриальных территорий и переосмысления городской среды. Я уверена, что «Октава» - это точка перезапуска города в целом».



Дети – в приоритете. От маленьких радостей в виде подарков новорожденным до строительства новых школ и детских садов. Таких образовательных учреждений во всей России пока не много, а в Тульской области и вовсе не было.



Министр образования Тульской области Оксана Осташко: «Безусловно, самые масштабные проекты - развитие дошкольного и общего образования. Это школа на 600 мест - одно из самых знаковых и больших учреждений города Тулы. Создание детских садов, совершенно новых детских садов за счет средств инвестора, за счет благотворительного ресурса. Это и детский сад в микрорайоне Петровский, и еще два новых объекта. В определении источников финансирования и контроле за ходом реализации проекта, безусловно, основная роль - губернатора».



Тульские поликлиники становятся по-настоящему бережливыми. Медицина первичного звена постепенно возвращается в отдаленные села. Обратили внимание на здоровье мужчин. Но достойное социальное обеспечение возможно лишь при работающей экономике. Только особая экономическая зона «Узловая» это – 5000 рабочих мест и 8 млрд. налоговых поступлений. Особое внимание - к тульской оборонке.



Генеральный директор ПО «Туламашзавод» Евгений Дронов: «Некоторые страны в связи с политикой США просто отказываются от подписанных ранее контрактов. То есть контракт был подписан, заказ изготовлен, а средства мы просто не могли получить, и только после вмешательства губернатора этот вопрос был решен. Порядка миллиарда средств вернулись на завод. Алексей Геннадьевич, прежде всего, человек слова. Если пообещал – доведет до конца».



Тульский край привлекает все большее число туристов. «Бежин луг» и «Толстой уикэнд», День тульского пряника, который, к слову сказать, и в небеса поднялся, и по всему миру разъехался с гостями футбольного праздника. А тульский спортивный праздник продолжается. К футбольным победам добавились волейбольные и баскетбольные. А популярность хоккея растет вместе со строительством новых ледовых арен.



Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев: «Огромную работу проводит наш губернатор, он привлекает огромное количество инвесторов. У нас огромная прибавка спорта высших достижений - 186 спортсменов входят в различные сборные РФ, такого у нас никогда не было».



Первые слова о Тульской набережной губернатор произнес около года тому назад. Вот уж, действительно, от слов к делу за 365 дней.



«Будем работать» и дальше. Для жителей региона губернаторское «будем работать» это означает и наведение порядка в работе общественного транспорта, улучшение качества дорог, благоустройство скверов и улиц, скорое открытие перинатального центра, ледового дворца и нового здания экзотариума, детских садов и, конечно, красавицы Тульской набережной. Спасибо за работу!



В феврале 2016-го туляки впервые увидели нового главу региона. «Будем работать», - сказанная тогда Дюминым фраза стала его девизом на протяжении этих двух с половиной лет.Суворовское училище. Наше. Тульское. Лучшее в стране! Пусть и недалекая, но уже история. Далее в наш лексикон входит слово кванториум, он открывает свои двери для всех желающих. И, конечно, уникальный кластер «Октава», который сочетает перспективную производственную площадку и технопарки для будущих гениев инженерии.Студентка, посетительница кластера «Октава» Полина Сарнацкая: «Меня в первую очередь интересуют здесь различные мероприятия: это концерты совершенно разных музыкальных жанров, это очень необычно для Тулы. Так же очень интересны различные лекции. В большинстве случаев они бесплатные».Директор творческого индустриального кластера «Октава» Анна Осипова: «Это яркий пример политики новой регионизации, пример правильного использования индустриальных территорий и переосмысления городской среды. Я уверена, что «Октава» - это точка перезапуска города в целом».Дети – в приоритете. От маленьких радостей в виде подарков новорожденным до строительства новых школ и детских садов. Таких образовательных учреждений во всей России пока не много, а в Тульской области и вовсе не было.Министр образования Тульской области Оксана Осташко: «Безусловно, самые масштабные проекты - развитие дошкольного и общего образования. Это школа на 600 мест - одно из самых знаковых и больших учреждений города Тулы. Создание детских садов, совершенно новых детских садов за счет средств инвестора, за счет благотворительного ресурса. Это и детский сад в микрорайоне Петровский, и еще два новых объекта. В определении источников финансирования и контроле за ходом реализации проекта, безусловно, основная роль - губернатора».Тульские поликлиники становятся по-настоящему бережливыми. Медицина первичного звена постепенно возвращается в отдаленные села. Обратили внимание на здоровье мужчин. Но достойное социальное обеспечение возможно лишь при работающей экономике. Только особая экономическая зона «Узловая» это – 5000 рабочих мест и 8 млрд. налоговых поступлений. Особое внимание - к тульской оборонке.Генеральный директор ПО «Туламашзавод» Евгений Дронов: «Некоторые страны в связи с политикой США просто отказываются от подписанных ранее контрактов. То есть контракт был подписан, заказ изготовлен, а средства мы просто не могли получить, и только после вмешательства губернатора этот вопрос был решен. Порядка миллиарда средств вернулись на завод. Алексей Геннадьевич, прежде всего, человек слова. Если пообещал – доведет до конца».Тульский край привлекает все большее число туристов. «Бежин луг» и «Толстой уикэнд», День тульского пряника, который, к слову сказать, и в небеса поднялся, и по всему миру разъехался с гостями футбольного праздника. А тульский спортивный праздник продолжается. К футбольным победам добавились волейбольные и баскетбольные. А популярность хоккея растет вместе со строительством новых ледовых арен.Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев: «Огромную работу проводит наш губернатор, он привлекает огромное количество инвесторов. У нас огромная прибавка спорта высших достижений - 186 спортсменов входят в различные сборные РФ, такого у нас никогда не было».Первые слова о Тульской набережной губернатор произнес около года тому назад. Вот уж, действительно, от слов к делу за 365 дней.«Будем работать» и дальше. Для жителей региона губернаторское «будем работать» это означает и наведение порядка в работе общественного транспорта, улучшение качества дорог, благоустройство скверов и улиц, скорое открытие перинатального центра, ледового дворца и нового здания экзотариума, детских садов и, конечно, красавицы Тульской набережной. Спасибо за работу!





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