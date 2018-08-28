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28.08.2018 18:36 Врачи Тульской облбольницы еженедельно «путешествуют» по региону Татьяна Голубова





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Исполняющая обязанности главного врача поликлинической больницы ГУЗ «Ясногорская районная больница» Инна Соболева рассказала, что «составляются графики выездов, по этим графикам мы ведём предварительную запись. Пациент приходит к специалисту с минимальным обследованием, карточкой».



В этом году ясногорская поликлиника обзавелась молодыми врачами – хирургом, двумя терапевтами, однако проблема нехватки узконаправленных специалистов остаётся самой актуальной.



Любовь Подшибякина не так давно перенесла инсульт, ездить в областную столицу, куда её направляют, тяжело. Признаётся, такие визиты - настоящее спасение для большинства пациентов.



В этот раз в выездной бригаде - девять врачей. Самые востребованные не только в Ясногорске, но и в других региональных городах – эндокринолог, невролог, кардиолог и окулист. С собой медики обязательно везут всё необходимое диагностическое оборудование, чтобы оказать всестороннюю помощь доступно, качественно и рядом с домом.



Получить талон и попасть на приём сразу к нескольким врачам, записи к которым даже в Туле расписаны на недели вперёд! Каждую пятницу специалисты областной больницы отправляются в один из райцентров, где предварительно формируются заявки на определенных врачей по мере надобности.Исполняющая обязанности главного врача поликлинической больницы ГУЗ «Ясногорская районная больница» Инна Соболева рассказала, что «составляются графики выездов, по этим графикам мы ведём предварительную запись. Пациент приходит к специалисту с минимальным обследованием, карточкой».В этом году ясногорская поликлиника обзавелась молодыми врачами – хирургом, двумя терапевтами, однако проблема нехватки узконаправленных специалистов остаётся самой актуальной.Любовь Подшибякина не так давно перенесла инсульт, ездить в областную столицу, куда её направляют, тяжело. Признаётся, такие визиты - настоящее спасение для большинства пациентов.В этот раз в выездной бригаде - девять врачей. Самые востребованные не только в Ясногорске, но и в других региональных городах – эндокринолог, невролог, кардиолог и окулист. С собой медики обязательно везут всё необходимое диагностическое оборудование, чтобы оказать всестороннюю помощь доступно, качественно и рядом с домом.





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