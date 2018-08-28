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28.08.2018 18:00 Новая школа на Зеленстрое в Туле примет 600 учащихся Вести-Тула





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Здание школы было введено в эксплуатацию в декабре 2017 года. Теперь здесь всё готово к открытию. Создание комфортных условий стало возможно благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Реализация проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях будет продолжена до 2020 года. За это время, в том числе за счёт средств, привлечённых из федерального бюджета, планируется ввести в эксплуатацию ещё два здания в Туле.





Новая школа в микрорайоне Зеленстрой-2 уже 1 сентября распахнёт свои двери для 600 юных туляков. Сегодня в Центре образования №58 «Поколение будущего» состоялось заседание августовского педагогического совещания работников образования Тульской области, в котором приняли участие более 300 человек.Здание школы было введено в эксплуатацию в декабре 2017 года. Теперь здесь всё готово к открытию. Создание комфортных условий стало возможно благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Реализация проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях будет продолжена до 2020 года. За это время, в том числе за счёт средств, привлечённых из федерального бюджета, планируется ввести в эксплуатацию ещё два здания в Туле.

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