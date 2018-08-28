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28.08.2018 17:52 В каких округах Тулы самая жёсткая вода? Вести-Тула





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Самая мутная вода оказалась в Привокзальном округе, следом идет Центральный, на третьей строчке - Советский. Самая прозрачная вода - в Заречье, чуть хуже - в Пролетарском округе, где, кстати, согласно исследованиям, ещё самая мягкая вода. А вот высокий уровень жёсткости в - Привокзальном и Советском районах. Также отмечается, что по наличию железа показатели во всех районах города остались в норме.



«Тулгорводоканал» на своем сайте опубликовал результаты проверки качества питьевой воды. Исследования проводились с 20 по 24 августа во всех округах областного центра. Качество определялось по нескольким показателям: по мутности, цветности, жёсткости, наличию железа и бактерий.Самая мутная вода оказалась в Привокзальном округе, следом идет Центральный, на третьей строчке - Советский. Самая прозрачная вода - в Заречье, чуть хуже - в Пролетарском округе, где, кстати, согласно исследованиям, ещё самая мягкая вода. А вот высокий уровень жёсткости в - Привокзальном и Советском районах. Также отмечается, что по наличию железа показатели во всех районах города остались в норме.

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