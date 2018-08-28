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28.08.2018 17:11 В Тульской области производства могут стать бережливыми
Вести-Тула

Процесс оптимизации приводит и к сокращению персонала

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Тульская область входит в число шести пилотных регионов по реализации федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Одно из важных направлений программы - проект «Бережливое производство».

В настоящее время его реализуют 13 предприятий области, но в планах минпрома - сделать «бережливыми» практически все производства.

По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «бережливое производство – это в первую очередь отношение к организации рабочего процесса, рабочего пространства. Бережливое производство начинается с оптимизации расходных норм, межцехового перемещения полуфабрикатов продукции. В конечном итоге метод часто сопряжён с сокращением персонала. Мы со своей стороны в рамках программы «Повышение производительности труда» обеспечиваем переквалификацию сотрудников и сохранение их в рамках действующих предприятий на новых специальностях».
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