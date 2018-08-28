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28.08.2018 16:36 Туляк выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу среди ветеранов Вести-Тула





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Василий Кузоватов в весовой категории до 90 килограммов в сумме троеборья показал результат 695 килограммов и установил новый мировой рекорд в приседании со штангой – 230 с половиной килограммов. Готовился наш атлет под руководством заслуженного тренера России Николая Казанцева.





Туляк Василий Кузоватов в третий раз стал победителем Кубка мира по пауэрлифтингу среди ветеранов. Соревнования завершились в Курске.Василий Кузоватов в весовой категории до 90 килограммов в сумме троеборья показал результат 695 килограммов и установил новый мировой рекорд в приседании со штангой – 230 с половиной килограммов. Готовился наш атлет под руководством заслуженного тренера России Николая Казанцева.

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