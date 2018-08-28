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28.08.2018 16:17 Железнодорожники напомнят зацеперам об опасности Вести-Тула





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Запланированы рейды, а с началом учебы - открытые уроки, разъяснительная работа с зацеперами и руферами, которые в погоне за острыми впечатлениями забираются на крыши и автосцепки поездов, железнодорожные мосты.







В канун нового учебного года на Московской железной дороге стартовала акция «Безопасная железная дорога». Ее главная цель - напомнить подрастающему поколению и взрослым правила безопасного поведения, в первую очередь - первоклашкам и тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу.Запланированы рейды, а с началом учебы - открытые уроки, разъяснительная работа с зацеперами и руферами, которые в погоне за острыми впечатлениями забираются на крыши и автосцепки поездов, железнодорожные мосты.

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