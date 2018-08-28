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28.08.2018 15:45 В Новомосковске женщина попала под колёса «пятнашки» на пешеходном переходе Вести-Тула





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В Новомосковске на улице Шахтёров водитель «ВАЗ 21154» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью.





На 26-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» «Шевроле Нива» улетела в кювет. Пострадала и была доставлена в больницу женщина-водитель автомобиля.В Новомосковске на улице Шахтёров водитель «ВАЗ 21154» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

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