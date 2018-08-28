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28.08.2018 13:58 Выезжающим в Европу россиянам, советуют привиться от кори "Вести-Тула"





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Не только туристам стоит пройти вакцинацию. Сегодня прививка от кори входит в национальный календарь и делается двукратно детям: в год и в шесть лет, а также два раза с интервалом в 6 месяцев людям до 35 лет.



Как рассказала заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «…за семь месяцев 2018 года на территории региона зарегистрировано пять случаев заболевания. Надо учесть, что в 4 случаях из 5 заболели дети. Практически все они не были привиты от кори».



За шесть месяцев текущего года корью заразились более 40 тысяч жителей европейских стран. Лидирует в этом списке Украина. Там уже зафиксировано 37 летальных случаев. Роспотребназор настоятельно рекомендует сделать прививку за две недели до поездки в страны, отмеченные высокой заболеваемостью корью.Не только туристам стоит пройти вакцинацию. Сегодня прививка от кори входит в национальный календарь и делается двукратно детям: в год и в шесть лет, а также два раза с интервалом в 6 месяцев людям до 35 лет.Как рассказала заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «…за семь месяцев 2018 года на территории региона зарегистрировано пять случаев заболевания. Надо учесть, что в 4 случаях из 5 заболели дети. Практически все они не были привиты от кори».













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