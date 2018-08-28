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28.08.2018 13:29 Яснополянским лесам вновь угрожает короед "Вести-Тула"





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Нынешней весной вредитель был замечен в усадьбе, но благодаря правильным и своевременным действиям его удалось нейтрализовать. В июне, когда случается ещё один лёт, жука не было. И вот теперь он может вновь появиться, что очень опасно.



В 2010 году короед уничтожил значительную часть посадок в заказе «Ёлочки под Грумантом». Благодаря усилиям волонтёров и спонсорских организаций, этот участок сейчас восстанавливается. На осень запланирована очередная высадка елей.





В Ясной Поляне из-за дефицита влаги этим летом опасаются нашествия на местные леса короеда. Этот вредитель поражает хвойные породы, которых здесь немало, и относятся они к мемориальному лесу, воссоздаваемому на момент жизни Толстого.Нынешней весной вредитель был замечен в усадьбе, но благодаря правильным и своевременным действиям его удалось нейтрализовать. В июне, когда случается ещё один лёт, жука не было. И вот теперь он может вновь появиться, что очень опасно.В 2010 году короед уничтожил значительную часть посадок в заказе «Ёлочки под Грумантом». Благодаря усилиям волонтёров и спонсорских организаций, этот участок сейчас восстанавливается. На осень запланирована очередная высадка елей.

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