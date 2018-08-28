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28.08.2018 13:25 Тула подтвердила свой статус «города мастеров» "Вести-Тула"





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Всего было заявлено 712 туристических сувениров из 32 регионов страны. 333 работы вошли в шорт-лист. Из них авторы 258 сувениров смогли очно поучаствовать в московском финале и защитить свои изделия перед экспертным советом.



Туляки представили рюкзаки-матрешки из натуральной кожи с ручной росписью в стиле традиционного народного искусства. Они оказались вне конкуренции!







В финале регионального Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» первое место заняла работа кожевенной мастерской «Ростиславна»!Всего было заявлено 712 туристических сувениров из 32 регионов страны. 333 работы вошли в шорт-лист. Из них авторы 258 сувениров смогли очно поучаствовать в московском финале и защитить свои изделия перед экспертным советом.Туляки представили рюкзаки-матрешки из натуральной кожи с ручной росписью в стиле традиционного народного искусства. Они оказались вне конкуренции!

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