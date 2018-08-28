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28.08.2018 13:16 Алексей Дюмин отмечает сегодня свой 46-ой день рождения "Вести-Тула"





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За короткое время он заслужил репутацию деятельного, компетентного, ответственного руководителя, чьи усилия способствовали реальным подвижкам в социально-экономическом развитии региона, ощутимым успехам в самых разных сферах: промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и культуре.





Сегодня свой 46-ой день рождения отмечает губернатор Тульской области, герой России Алексей Дюмин. Два с половиной года назад он вступил в должность.За короткое время он заслужил репутацию деятельного, компетентного, ответственного руководителя, чьи усилия способствовали реальным подвижкам в социально-экономическом развитии региона, ощутимым успехам в самых разных сферах: промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и культуре.

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