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|28.08.2018 13:16 Алексей Дюмин отмечает сегодня свой 46-ой день рождения
|"Вести-Тула"
Сегодня свой 46-ой день рождения отмечает губернатор Тульской области, герой России Алексей Дюмин. Два с половиной года назад он вступил в должность.
За короткое время он заслужил репутацию деятельного, компетентного, ответственного руководителя, чьи усилия способствовали реальным подвижкам в социально-экономическом развитии региона, ощутимым успехам в самых разных сферах: промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и культуре.
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