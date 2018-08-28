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28.08.2018 13:09 В регионе реализуют программы по поддержке фермеров "Вести-Тула"





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Сейчас в региональном министерстве сельского хозяйства рассматривается очередной пакет заявок (более тридцати) на получение поддержки для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Итоги будут объявлены в ближайшее время. А в сентябре запланирован аналогичный дополнительный конкурс.





С 2012 года в области реализуются программы по поддержке фермерских хозяйств в форме грантов. За это время их получателями на общую сумму 400 млн. рублей стали 214 хозяйств.Сейчас в региональном министерстве сельского хозяйства рассматривается очередной пакет заявок (более тридцати) на получение поддержки для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Итоги будут объявлены в ближайшее время. А в сентябре запланирован аналогичный дополнительный конкурс.

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