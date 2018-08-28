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28.08.2018 13:04 В Привокзальном округе повторно обрабатывают очаги произрастания борщевика "Вести-Тула"





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Уничтожают опасный сорняк специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, находящиеся в непосредственной близости к территории проведения работ. Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории Российской Федерации.





В Туле продолжается повторная обработка очагов произрастания борщевика Сосновского. Работы осуществляются на территории Привокзального округа. Гашение произрастаний проведено в селе Алешня, деревне Коптево, посёлке Георгиево.Уничтожают опасный сорняк специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, находящиеся в непосредственной близости к территории проведения работ. Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

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