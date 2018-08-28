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28.08.2018 12:45 В Щекине отметили 80-летие со дня основания города "Вести-Тула"





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«Город у нас очень молодой. – Говорит глава администрации Щекинского района Олег Федосов. – Очень приятно, что в последние годы мы видим большие изменения, происходящие в Щекине. Ремонтируются дороги, появляются новые парки и скверы, мемориальные комплексы. Большая работа ведется по федеральным программам. Это и «Безопасные и качественные дороги», и «Формирование комфортной городской среды». Они позволяют сделать жизнь людей лучше. Будет продолжаться работы и по жилому фонду».



Начались празднования в сквере 40-летия Щёкина. Место отдыха обновили, здесь также открыли военно-мемориальный комплекс. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, собрал более 300 участников. Проводится он с 2012-го года и с каждым разом количество желающих пробежаться на праздник растет. Ну а вечер, по традиции, закончился праздничным концертом и фейерверком.

В Щекине отпраздновали 80-летие со дня основания. В День города с самого утра детей и взрослых ждали разнообразные мероприятия. Концертная площадка «Поющий город», выступление казачьего хора, программа «Играй, город», конкурс рисунков на асфальте «Город сказка — город мечта», бесплатный кинопоказ.«Город у нас очень молодой. – Говорит глава администрации Щекинского района Олег Федосов. – Очень приятно, что в последние годы мы видим большие изменения, происходящие в Щекине. Ремонтируются дороги, появляются новые парки и скверы, мемориальные комплексы. Большая работа ведется по федеральным программам. Это и «Безопасные и качественные дороги», и «Формирование комфортной городской среды». Они позволяют сделать жизнь людей лучше. Будет продолжаться работы и по жилому фонду».Начались празднования в сквере 40-летия Щёкина. Место отдыха обновили, здесь также открыли военно-мемориальный комплекс. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, собрал более 300 участников. Проводится он с 2012-го года и с каждым разом количество желающих пробежаться на праздник растет. Ну а вечер, по традиции, закончился праздничным концертом и фейерверком.









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