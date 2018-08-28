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НОВОСТИ | Общество



28.08.2018 12:18 14 тыс. туляков приняли участие в субботнике
Полина Ермолаева



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Кто эти люди в рабочих жилетах, ранним субботним утром взявшиеся за грабли и мётла? Участников субботника оказалось как никогда много. Состав почти традиционный - предприятия и жители города во дворах, и на этот раз к ним еще присоединились организации-шефы, курирующие учебные заведения.

«1 сентября дети идут в школу. Поэтому неудивительно, что основное внимание в ходе субботника было уделено наведению порядка возле учебных заведений», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.

262 здания - и детсады, и школы - везде в субботу чистили и мели. «Мы стремимся к тому, чтобы 1 сентября дети не только пришли в хорошо оборудованные классы, увидели, что у каждого из них есть бесплатные учебники, но и чтобы сами классы были чистыми и территории ухоженными», - отметила начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.

На субботнике работало 104 единицы техники, большинство привлечено от предприятий. Туламашзавод впервые вывел на улицы результат совместного творчества с итальянской компанией - малютку с виду, но весьма мощное и универсальное оружие против мусора, а также большой помощник в иных трудах.

К слову проведение субботника накануне первого сентября тоже некая новинка для областного центра. Но глядя на результат, хочется верить, что это мероприятие приживется как традиция.
















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