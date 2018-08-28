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|28.08.2018 12:00 В Ясногорском районе разгорелся конфликт из-за пруда
|Татьяна Смирнова
Небольшое село в Ясногорском районе сейчас не сходит с уст не только региональных, но и федеральных каналов. О Бураково заговорили все, кому не лень, после массовой гибели рыбы в местном пруду в конце июля.
Внимание СМИ и общественников привлекли утверждения жителей и представителей Ясногорской администрации о том, что пруд является федеральной собственностью. А распоряжается им некий предприниматель, ко всему прочему снесший здание, где якобы прописаны люди. Мы провели свое собственное расследование. И установили законного собственника. Но обо всем по порядку.
Начнем с массовой гибели рыбы. Различные структуры провели каждый свои лабораторные исследования. Роспотребнадзор не выявил опасности для людей на местной базе отдыха. По словам начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах Дмитрия Пименова, «…все пробы соответствуют пробам санитарного законодательства». В свою очередь заместитель главы администрации МО Ясногорский район Ольга Зименкова рассказала, «…тульской областной ветеринарной лабораторией проведено исследование погибшей рыбы. Обнаружено низкое содержание кислорода. Рыба умерла от недостатка кислорода».
В региональном отделении Росприроднадзора отклонение от норм нашли и объяснили, что показатели для водоемов рыбохозяйственных и предназначенных для купания людей - разнятся. «В месте гибели рыбы обнаружено превышение железа в 40 раз, меди - в 90, нефтепродуктов - в 132. Мы направили письмо в МВД для проведения проверки и выявления лиц, причастных к сбросу в водоем загрязняющих веществ», - говорит начальник отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора по Тульской области Валентина Меркель.
Получается, что рыба погибла, потому что в пруд попали некие загрязняющие вещества. С этим предстоит разобраться следствию. Теперь к вопросу о людях, прописанных в снесенном предпринимателем доме. Как утверждает общественник Марина Лесникова, «…их прописали в 1993 году. У них не было договоров социального найма. Совхозная документация вся пропала».
Единственное подтверждение о прописке - штамп в паспорте: улица Молодежная дом 21. В Росреестре сведений о жильцах нет. Здание в документах проходит как нежилое. Здесь была контора совхоза, имущество которого в числе прочего сейчас на законных основаниях и принадлежит предпринимателю Владимиру Сакову.
«Право собственности на гидротехническое сооружение было закреплено судом в 2007 году за юридическим лицом. В суде было доказано, что пруд был устроен юридическим лицом в 1960 году. Как и любой собственник, он вправе распоряжаться прудом. Сведений о том, что пруд был федеральной собственностью, нет», - говорит начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.
Получается, что все сделки с землей проводились на основании закона. И сейчас новый собственник может пруд огородить или спустить, даже закрыть доступ к нему для местных жителей, и будет прав.
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