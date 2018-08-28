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28.08.2018 12:00 В Ясногорском районе разгорелся конфликт из-за пруда Татьяна Смирнова





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Внимание СМИ и общественников привлекли утверждения жителей и представителей Ясногорской администрации о том, что пруд является федеральной собственностью. А распоряжается им некий предприниматель, ко всему прочему снесший здание, где якобы прописаны люди. Мы провели свое собственное расследование. И установили законного собственника. Но обо всем по порядку.



Начнем с массовой гибели рыбы. Различные структуры провели каждый свои лабораторные исследования. Роспотребнадзор не выявил опасности для людей на местной базе отдыха. По словам начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах Дмитрия Пименова, «…все пробы соответствуют пробам санитарного законодательства». В свою очередь заместитель главы администрации МО Ясногорский район Ольга Зименкова рассказала, «…тульской областной ветеринарной лабораторией проведено исследование погибшей рыбы. Обнаружено низкое содержание кислорода. Рыба умерла от недостатка кислорода».



В региональном отделении Росприроднадзора отклонение от норм нашли и объяснили, что показатели для водоемов рыбохозяйственных и предназначенных для купания людей - разнятся. «В месте гибели рыбы обнаружено превышение железа в 40 раз, меди - в 90, нефтепродуктов - в 132. Мы направили письмо в МВД для проведения проверки и выявления лиц, причастных к сбросу в водоем загрязняющих веществ», - говорит начальник отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора по Тульской области Валентина Меркель.



Получается, что рыба погибла, потому что в пруд попали некие загрязняющие вещества. С этим предстоит разобраться следствию. Теперь к вопросу о людях, прописанных в снесенном предпринимателем доме. Как утверждает общественник Марина Лесникова, «…их прописали в 1993 году. У них не было договоров социального найма. Совхозная документация вся пропала».



Единственное подтверждение о прописке - штамп в паспорте: улица Молодежная дом 21. В Росреестре сведений о жильцах нет. Здание в документах проходит как нежилое. Здесь была контора совхоза, имущество которого в числе прочего сейчас на законных основаниях и принадлежит предпринимателю Владимиру Сакову.



«Право собственности на гидротехническое сооружение было закреплено судом в 2007 году за юридическим лицом. В суде было доказано, что пруд был устроен юридическим лицом в 1960 году. Как и любой собственник, он вправе распоряжаться прудом. Сведений о том, что пруд был федеральной собственностью, нет», - говорит начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.



Получается, что все сделки с землей проводились на основании закона. И сейчас новый собственник может пруд огородить или спустить, даже закрыть доступ к нему для местных жителей, и будет прав.





Небольшое село в Ясногорском районе сейчас не сходит с уст не только региональных, но и федеральных каналов. О Бураково заговорили все, кому не лень, после массовой гибели рыбы в местном пруду в конце июля.Внимание СМИ и общественников привлекли утверждения жителей и представителей Ясногорской администрации о том, что пруд является федеральной собственностью. А распоряжается им некий предприниматель, ко всему прочему снесший здание, где якобы прописаны люди. Мы провели свое собственное расследование. И установили законного собственника. Но обо всем по порядку.Начнем с массовой гибели рыбы. Различные структуры провели каждый свои лабораторные исследования. Роспотребнадзор не выявил опасности для людей на местной базе отдыха. По словам начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах Дмитрия Пименова, «…все пробы соответствуют пробам санитарного законодательства». В свою очередь заместитель главы администрации МО Ясногорский район Ольга Зименкова рассказала, «…тульской областной ветеринарной лабораторией проведено исследование погибшей рыбы. Обнаружено низкое содержание кислорода. Рыба умерла от недостатка кислорода».В региональном отделении Росприроднадзора отклонение от норм нашли и объяснили, что показатели для водоемов рыбохозяйственных и предназначенных для купания людей - разнятся. «В месте гибели рыбы обнаружено превышение железа в 40 раз, меди - в 90, нефтепродуктов - в 132. Мы направили письмо в МВД для проведения проверки и выявления лиц, причастных к сбросу в водоем загрязняющих веществ», - говорит начальник отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора по Тульской области Валентина Меркель.Получается, что рыба погибла, потому что в пруд попали некие загрязняющие вещества. С этим предстоит разобраться следствию. Теперь к вопросу о людях, прописанных в снесенном предпринимателем доме. Как утверждает общественник Марина Лесникова, «…их прописали в 1993 году. У них не было договоров социального найма. Совхозная документация вся пропала».Единственное подтверждение о прописке - штамп в паспорте: улица Молодежная дом 21. В Росреестре сведений о жильцах нет. Здание в документах проходит как нежилое. Здесь была контора совхоза, имущество которого в числе прочего сейчас на законных основаниях и принадлежит предпринимателю Владимиру Сакову.«Право собственности на гидротехническое сооружение было закреплено судом в 2007 году за юридическим лицом. В суде было доказано, что пруд был устроен юридическим лицом в 1960 году. Как и любой собственник, он вправе распоряжаться прудом. Сведений о том, что пруд был федеральной собственностью, нет», - говорит начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.Получается, что все сделки с землей проводились на основании закона. И сейчас новый собственник может пруд огородить или спустить, даже закрыть доступ к нему для местных жителей, и будет прав.











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