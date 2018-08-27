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27.08.2018 18:35 Тульские велогонщики триумфально выступили на первенстве Европы Вести-Тула





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Ксения Андреева и Даниил Комков завоевали «золото» в командном спринте. Кроме того, Андреева стала второй в спринте индивидуальном и третьей - в гите на 500 метров с места, а Сергей Ростовцев набрал третью сумму баллов в омниуме.



Туляки триумфально выступили на первенстве Европы по велогонкам на треке среди юниоров и молодёжи до 23 лет. Наши спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали в Швейцарии. Двукратной победительницей в гонке по очкам и мэдисоне стала Диана Климова.Ксения Андреева и Даниил Комков завоевали «золото» в командном спринте. Кроме того, Андреева стала второй в спринте индивидуальном и третьей - в гите на 500 метров с места, а Сергей Ростовцев набрал третью сумму баллов в омниуме.

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