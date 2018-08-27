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27.08.2018 18:30 Более 136 тысяч учеников в Тульской области перешагнут порог школы Вести-Тула





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Также откроет свои двери для дошколят 461 детский сад, впервые в них войдут почти 6000 малышей. 1 сентября на Зеленстрое примет учеников новая школа на 600 мест. Еще 120 мест для учеников появились в Ефремове, Плавске и Киреевске. 3 сентября состоится торжественное открытие Яснополянского центра поддержки одаренных детей. Также в области идет активное создание мест для дошколят.



Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «заканчивается восстановление детского сада на 229 мест в Донском, принято решение о строительстве нового детского сада на 240 мест в Новомосковске. На сегодняшний день очередь в детские сады существует в возрасте только до трёх лет. Она чуть больше 2300 детей, но это очередь отложенная. Актуальная очередность на сегодня составляет 236 человек. Что касается общего образования, чуть более 1400 человек будут обучаться во вторую смену».



Первый в этом учебном году школьный звонок прозвенит по всей стране уже в эту субботу. Более 136 тысяч учеников в Тульской области перешагнут порог школы, из них почти 14 тысяч - первоклассники.Также откроет свои двери для дошколят 461 детский сад, впервые в них войдут почти 6000 малышей. 1 сентября на Зеленстрое примет учеников новая школа на 600 мест. Еще 120 мест для учеников появились в Ефремове, Плавске и Киреевске. 3 сентября состоится торжественное открытие Яснополянского центра поддержки одаренных детей. Также в области идет активное создание мест для дошколят.Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «заканчивается восстановление детского сада на 229 мест в Донском, принято решение о строительстве нового детского сада на 240 мест в Новомосковске. На сегодняшний день очередь в детские сады существует в возрасте только до трёх лет. Она чуть больше 2300 детей, но это очередь отложенная. Актуальная очередность на сегодня составляет 236 человек. Что касается общего образования, чуть более 1400 человек будут обучаться во вторую смену».





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