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|27.08.2018 18:08 В Туле на улице Карла Либкнехта загорелись два дома
|Вести-Тула
Сегодня днём в Туле пахло гарью, а клубы чёрного дыма доходили до проспекта Ленина. Причиной тому стал пожар, полыхавший на улице Карла Либкнехта. В районе двух часов дня, по словам очевидцев, загорелся дом номер 38а, после чего из-за ветра огонь перекинулся на соседнее здание под номером 38.
Сообщение о возгорании двух частных домов и пристройки в Единую службу спасения поступило в 14.15. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. По предварительным данным, есть пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь.
«Увезли хозяйку этого дома, она вышла оттуда вся обгоревшая. И из другого дома женщину, которая первая увидела пожар, тоже увезли. По-моему, ожог рук у нее», - рассказала соседка Ирина Пикалова.
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