27.08.2018 17:22 «Ростелеком» обеспечил в Туле онлайн трансляцию игр The International 2018 Вести-Тула





Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Число фанатов компьютерных игр растёт, что требует ответной реакции от «Ростелекома». Наша компания развивает предложения, ориентированные на киберспортсменов и простых геймеров. Например, тариф «Игровой» учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А по акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты получают скидку на интернет почти в двадцать процентов».



Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц бесплатного использования антивируса Kaspersky Internet Security. Участие в акции могут принять жители Тулы и области до 30 сентября 2018 года.



В ходе трансляции чемпионата зрители могли принять участие в тематических конкурсах, и самые активные выиграли фирменные сувениры «Ростелекома».



