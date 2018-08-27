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НОВОСТИ | Общество



27.08.2018 17:22 «Ростелеком» обеспечил в Туле онлайн трансляцию игр The International 2018
Вести-Тула

«Ростелеком» обеспечил в Туле онлайн трансляцию игр The International 2018

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Тульский филиал «Ростелекома» обеспечил онлайн-трансляцию игр плей-офф и гранд-финала Восьмого киберспортивного чемпионата The International 2018, которые прошли в канадском Ванкувере с 20 по 25 августа. Провайдер предоставил канал связи пропускной способности до 1Гбит\с на площадке Enclave Gamer Stadium в Туле. Благодаря этому, более тысячи любителей киберспорта в режиме реального времени наблюдали за событиями финала крупнейшего мирового турнира по игре Dota2.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Число фанатов компьютерных игр растёт, что требует ответной реакции от «Ростелекома». Наша компания развивает предложения, ориентированные на киберспортсменов и простых геймеров. Например, тариф «Игровой» учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А по акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты получают скидку на интернет почти в двадцать процентов».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц бесплатного использования антивируса Kaspersky Internet Security. Участие в акции могут принять жители Тулы и области до 30 сентября 2018 года.

В ходе трансляции чемпионата зрители могли принять участие в тематических конкурсах, и самые активные выиграли фирменные сувениры «Ростелекома».
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