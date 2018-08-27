НОВОСТИ | Происшествия







27.08.2018 17:02 Тулячка угрозами разогнала детей с площадки Татьяна Смирнова





| фото |



Видео разместили на своем портале наши коллеги из газеты «Слобода». Вот фрагмент этой «воспитательной беседы», в котором жительница говорит, что обольёт детей кислотой.



«Такие агрессивные женщины, бабушки были и есть в каждом дворе. Другой вопрос в том, что с ними нужно работать, потому что они влияют на наше будущее поколение. Дети должны иметь доступ к площадке, даже если она поставлена управляющей компанией этого дома. Мне кажется, этой ситуацией должен заинтересоваться участковый. А родители этих школьников должны обратиться к участковому. С такими людьми надо проводить беседу», - считает исполнительный директор газеты «Слободы», член общественной палаты Тульской области Татьяна Алексеева.



Детей защищали и соседи новоиспеченной домоуправительницы. Она вернула велосипед мальчику после угроз вызвать полицию. Сейчас интернет пестрит нелицеприятными отзывами о подобных мерах воздействия на детей:



- За угрозу облить родителям стоило бы в полицию написать. Вдруг и правда чем обольет

- Если б на моих детей такая грымза наехала, я даже не представляю, что бы сделала. Колотит просто всю!

- У тетки явно крышу снесло на почве «частной собственности». Интересно, должна же быть на неё управа?



Это видео мы посмотрели с детским омбудсменом. «Данная детская площадка находится не на частной территории, соответственно дети имеют полное право посещать её, играть на ней. Действия взрослого человека, который выгоняет детей и угрожает им, я расцениваю как незаконные и недопустимые», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.



Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят проверку и профилактические беседы с гражданами о недопустимости подобного поведения. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, чьи изображения есть в видеоролике».



А пока идет разбирательство, остается только догадываться, на что способна эта воительница с детворой, и насколько безопасна прогулка на безобидной на первый взгляд площадке, предназначенной для детей.



Именно эта детская площадка стала яблоком раздора. Конфликт возник между жительницей дома №1 по улице Пионерской и гуляющими во дворе детьми. О том, как это было, сняли на видео прохожие. От слов женщины в адрес детей волосы встают дыбом.Видео разместили на своем портале наши коллеги из газеты «Слобода». Вот фрагмент этой «воспитательной беседы», в котором жительница говорит, что обольёт детей кислотой.«Такие агрессивные женщины, бабушки были и есть в каждом дворе. Другой вопрос в том, что с ними нужно работать, потому что они влияют на наше будущее поколение. Дети должны иметь доступ к площадке, даже если она поставлена управляющей компанией этого дома. Мне кажется, этой ситуацией должен заинтересоваться участковый. А родители этих школьников должны обратиться к участковому. С такими людьми надо проводить беседу», - считает исполнительный директор газеты «Слободы», член общественной палаты Тульской области Татьяна Алексеева.Детей защищали и соседи новоиспеченной домоуправительницы. Она вернула велосипед мальчику после угроз вызвать полицию. Сейчас интернет пестрит нелицеприятными отзывами о подобных мерах воздействия на детей:- За угрозу облить родителям стоило бы в полицию написать. Вдруг и правда чем обольет- Если б на моих детей такая грымза наехала, я даже не представляю, что бы сделала. Колотит просто всю!- У тетки явно крышу снесло на почве «частной собственности». Интересно, должна же быть на неё управа?Это видео мы посмотрели с детским омбудсменом. «Данная детская площадка находится не на частной территории, соответственно дети имеют полное право посещать её, играть на ней. Действия взрослого человека, который выгоняет детей и угрожает им, я расцениваю как незаконные и недопустимые», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят проверку и профилактические беседы с гражданами о недопустимости подобного поведения. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, чьи изображения есть в видеоролике».А пока идет разбирательство, остается только догадываться, на что способна эта воительница с детворой, и насколько безопасна прогулка на безобидной на первый взгляд площадке, предназначенной для детей.







Читать @gtrktula

















