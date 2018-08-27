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27.08.2018 16:18 Тульская область укрепила деловые связи с Китаем Вести-Тула





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Как сообщил вице-президент компании «GAC Motor» Ли Шао, «между нашими странами существует высокая степень взаимодополняемости экономик, что создает хорошие возможности для сотрудничества».



Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что «внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил около 15 миллиардов рублей, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 47%. У нас созданы все возможные формы организации мер поддержки: и индустриальный парк, и особая экономическая зона, и территория опережающего социально-экономического развития. Любому проекту найдется здесь удобное, правильное, экономически обоснованное место».



Деловые контакты с Поднебесной продолжает налаживать правительство Тульской области. Сегодня состоялась встреча представителей китайской компании по производству легковых автомобилей «GAC Motor» с заместителем губернатора Тульской области. Пока это предприятие только присматривается к экономическому потенциалу региона, в Узловой готовится к запуску производство автомобилей китайской компании «Great Wall». Также построить завод по переработке сои и рапса на территории Тульской области планирует предприятие «China Poly Group Corporation».Как сообщил вице-президент компании «GAC Motor» Ли Шао, «между нашими странами существует высокая степень взаимодополняемости экономик, что создает хорошие возможности для сотрудничества».Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что «внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил около 15 миллиардов рублей, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 47%. У нас созданы все возможные формы организации мер поддержки: и индустриальный парк, и особая экономическая зона, и территория опережающего социально-экономического развития. Любому проекту найдется здесь удобное, правильное, экономически обоснованное место».





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