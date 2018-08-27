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27.08.2018 15:43 По факту ДТП с пятью погибшими в Щёкинском районе возбуждено уголовное дело
Вести-Тула

По факту ДТП с пятью погибшими в Щёкинском районе возбуждено уголовное дело

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По факту страшной аварии с пятью погибшими, которое произошло в пятницу 24 августа в Щёкинском районе, на 200-м километре трассы «Крым», возбуждено уголовное дело. Напомним, в 20.15 столкнулись «КамАЗ», перевозивший зерно, и «Лада Приора».

Автокатастрофа унесла жизни пятерых мужчин. Четверо пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. За жизнь 27-летнего водителя боролись врачи, однако мужчина скончался. По предварительной информации, лобовое столкновение произошло из-за выезда «Лады» на встречную полосу.

В этот же день в Туле на пересечении улиц Гастелло и Панфиловцев столкнулись два автомобиля «Митсубиши», с последующим наездом на стоящий автомобиль «ВАЗ». В результате пострадал 5-летний мальчик, пассажир одной из иномарок. Ему была оказана медпомощь.

На 149-м километре автодороги М4 «Дон» в Венёвском райлне столкнулись «Вольво» и «ГАЗ». В аварии пострадали и были доставлены в больницу женщина и 5-летняя девочка.

В субботу на 297-м километре автодороги М2 «Крым» в Чернском районе столкнулись в попутном направлении «КамАЗ» и легковой автомобиль «Хендэ», после чего легковушка улетела в кювет и врезалась в электрический столб. Медпомощь была оказана годовалой девочке - пассажиру иномарки.

Накануне в посёлке Ревякино Ясногорского района 14-летний подросток на скутере, не имея права управления транспортным средством, столкнулся с автомобилем «Хендэ». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель скутера.
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