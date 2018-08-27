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НОВОСТИ | Общество



27.08.2018 13:43 В новых корпусах детской облбольницы не будут разлучать мам и детей
Татьяна Смирнова

В новых корпусах детской облбольницы не будут разлучать мам и детей

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Стены возведены, теперь рабочие перешли к внутренним работам в корпусах. Подрядчик признается, небольшое отставание есть – месяц. Связано оно с изменением рабочей документации, пришлось делать корректировку, но обещают наверстать.

Как рассказал главный инженер строительной компании «ЭТС» Алексей Лосяков, «готовность корпуса 50%, ведутся инженерные работы: слаботочные системы, электромонтажные работы, вентиляция и дымоудаление, вода, канализация. Выполнена черновая штукатурка стен на 90%, занимаемся устройством полов».

Этой стройки в детской областной больнице ждали долго – из года в год работы откладывались. В 2017-м необходимые средства – почти 800 миллионов рублей – нашлись.

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Татьяны Сёминой, «при поддержке губернатора регион был включен в федеральную программу по развитию сети детских учреждений. Начато строительство двух долгожданных корпусов детской областной больницы. Корпуса, в которых сейчас располагается больница, были открыты в 2001 году. За это время многое изменилось – возросли требования не только к самому здравоохранению, но и к комфортности, оснащению».

Два корпуса – палатно-боксированый и изоляционно-диагностический с лабораторией для микробиологических исследований – позволят не только улучшить условия пребывания пациентов, но и выведут медицинскую помощь в области на новый уровень.

«Когда будут введены в эксплуатацию два новых корпуса, произойдёт настоящий прорыв в детстве, - говорит главный педиатр Тульской области Дмитрий Харитонов. – Та высокотехнологичная помощь, которая раньше оказывалась на базе федеральных учреждений, сможет оказываться на территории Тульской области. В изоляционно-диагностическом корпусе откроется отделение детской травматологии и ортопедии. Оно будет находиться в составе многопрофильной многофункциональной больнице, в так называемом медицинском кластере Тульской области».

Заместитель главного врача по лечебной работе Тульской областной детской клинической больницы Жанна Юхименко рассказала, что «с вводом нового корпуса там разместится отделение онкологии, гематологии и химиотерапии. Освободившиеся площади в старом здании будут задействованы под отделение пульмонологии, которое сейчас функционирует в стеснённых условиях».

Кроме того, удастся расширить учебные и игровые классы, а мамы смогут находиться рядом со своими детьми вне зависимости от возраста ребенка. Даже в реанимации новорожденных пребывание мамы с малышом станет возможным.

Нового этапа в развитии тульской медицины ждут с нетерпением и врачи, и пациенты. Подрядчик обещает сдать корпуса во втором квартале следующего года.
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