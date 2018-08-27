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27.08.2018 12:23 Роспотребнадзор советует тулякам сделать прививку от гриппа "Вести-Тула"





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В сентябре и октябре, по данным Роспотребнадзора, отмечается рост инфекционных заболеваний. Чуть позже набирают обороты грипп и ОРВИ, пик которых обычно приходится на январь, а то и на март. Однако обезопасить себя и детей стоит заранее. Тогда болезнь, если и одолеет, то пройдет в легкой форме и без осложнений, уверяют специалисты Роспотребнадзора.



«В настоящий момент в Тульскую область уже поступила вакцина для взрослых. Поступление вакцина для детей ожидается в ближайшее время. Если родители смогут привить своих детей до 1 сентября, то это будет очень хорошо», - говорит заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина.



Сегодня стартовала последняя летняя рабочая неделя. И родителям, активно собирающим детей в школу, стоит также озаботиться вакцинацией своих чад перед началом сезона простуд.В сентябре и октябре, по данным Роспотребнадзора, отмечается рост инфекционных заболеваний. Чуть позже набирают обороты грипп и ОРВИ, пик которых обычно приходится на январь, а то и на март. Однако обезопасить себя и детей стоит заранее. Тогда болезнь, если и одолеет, то пройдет в легкой форме и без осложнений, уверяют специалисты Роспотребнадзора.«В настоящий момент в Тульскую область уже поступила вакцина для взрослых. Поступление вакцина для детей ожидается в ближайшее время. Если родители смогут привить своих детей до 1 сентября, то это будет очень хорошо», - говорит заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина.













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