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27.08.2018 12:09 Тульский «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» "Вести-Тула"





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Единственный гол в этой встрече с пенальти на 65-ой минуте забил Алексей Ионов. 11-метровый удар был назначен за то, что Александр Денисов, падая в штрафной площадке, сыграл рукой. Правда, непосредственно перед этим, арбитр Кирилл Левников дважды не зафиксировал офсайд у того же Ионова.







Футболисты тульского «Арсенала» потерпели поражение в матче 5-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Олега Кононова уступили 0:1 футбольному клубу «Ростов».Единственный гол в этой встрече с пенальти на 65-ой минуте забил Алексей Ионов. 11-метровый удар был назначен за то, что Александр Денисов, падая в штрафной площадке, сыграл рукой. Правда, непосредственно перед этим, арбитр Кирилл Левников дважды не зафиксировал офсайд у того же Ионова.

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