НОВОСТИ | Общество







27.08.2018 11:52 Мост через реку Красивая меча планируют открыть до 24 сентября "Вести-Тула"





| фото |



В ходе возведения насыпи из-за геологической неоднородности прибрежной полосы были увеличены объемы и сложность земляных работ. Также при строительстве самого сооружения был пересмотрен ряд проектных решений. Из-за этого мост будет открыт на несколько недель позже обозначенных ранее сроков.



Напомню, сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции - порядка 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов.





Движение по мосту через реку Красивая меча в Ефремове планируется открыть до 24 сентября. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник проинспектировал ход работ и сообщил, что в настоящее время подрядчики приступили к заключительному этапу строительства моста и подходов к нему.В ходе возведения насыпи из-за геологической неоднородности прибрежной полосы были увеличены объемы и сложность земляных работ. Также при строительстве самого сооружения был пересмотрен ряд проектных решений. Из-за этого мост будет открыт на несколько недель позже обозначенных ранее сроков.Напомню, сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции - порядка 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов.

Читать @gtrktula

















