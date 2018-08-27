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27.08.2018 11:46 Тульские школы проверят сотрудники полиции "Вести-Тула"





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Подавляющее большинство образовательных учреждений оборудованы кнопкой экстренного вызова, системой видеонаблюдения, имеют сторожевую форму охраны. В общем, защита от злоумышленников организована на должном уровне.







До начала учебного года осталось пять дней. Важнейший аспект подготовки к нему - обеспечение мер безопасности. В канун 1-го сентября повсеместно будет проведена проверка с применением технических средств и служебных собак, а в сам день знаний - организована оперативная работа правоохранительных органов.Подавляющее большинство образовательных учреждений оборудованы кнопкой экстренного вызова, системой видеонаблюдения, имеют сторожевую форму охраны. В общем, защита от злоумышленников организована на должном уровне.

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