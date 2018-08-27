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27.08.2018 11:42 На детской железной дороге в Новомосковске завершился очередной сезон "Вести-Тула"





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В этом году обучение по основным профессиям получили 1137 юных железнодорожников: это машинисты, начальники смены, дежурные по переездам, диспетчеры, кассиры, стрелочники, сцепщики, помощники машинистов и многие другие.



За летний сезон они перевезли 34 тысячи пассажиров. 74 выпускника этого года стали студентами учебных заведений железнодорожного транспорта в Туле, Узловой и Москве. Новый учебный год на Тульской детской железной дороге начнется в октябре.







На Тульской детской железной дороге в Новомосковске завершился очередной сезон. Ребята, прошедшие практику на «отлично», были отмечены наградами.В этом году обучение по основным профессиям получили 1137 юных железнодорожников: это машинисты, начальники смены, дежурные по переездам, диспетчеры, кассиры, стрелочники, сцепщики, помощники машинистов и многие другие.За летний сезон они перевезли 34 тысячи пассажиров. 74 выпускника этого года стали студентами учебных заведений железнодорожного транспорта в Туле, Узловой и Москве. Новый учебный год на Тульской детской железной дороге начнется в октябре.

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