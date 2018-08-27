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27.08.2018 11:33 Тульские велосипедисты успешно выступили на первенстве Европы "Вести-Тула"





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Двукратной победительницей в гонке по очкам и мэдисоне стала Диана Климова. Ксения Андреева и Даниил Комков завоевали «золото» в командном спринте. Кроме того, Андреева стала второй в спринте индивидуальном и третьей - в гите на 500 метров с места, а Сергей Ростовцев набрал третью сумму баллов в омниуме.





Тульские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Европы по велогонкам на треке среди юниоров и андеров (гонщиков до 23 лет) в Швейцарии.Двукратной победительницей в гонке по очкам и мэдисоне стала Диана Климова. Ксения Андреева и Даниил Комков завоевали «золото» в командном спринте. Кроме того, Андреева стала второй в спринте индивидуальном и третьей - в гите на 500 метров с места, а Сергей Ростовцев набрал третью сумму баллов в омниуме.

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