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24.08.2018 18:54 В субботу исполняется 100 лет со дня рождения Александра Ганичева Виталий Моторин





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В семейном архиве почти вся история тульской оборонки. Дочь Александра Ганичева Марина бережно хранит фотографии и письма отца из многочисленных командировок. Вот та самая подпись, которая стояла на секретных чертежах, а на этом фото, два близких друга Ганичев и Денежкин. Секретность, которая окружала этих людей, однако была так высока, что даже дети долгое время не знали, чем занимаются их отцы. «Он всегда отшучивался и говорил, что собирает велосипеды. Мы ему верили», - вспоминает дочь А. Н. Ганичева Марина Астахова.



Автомат Калашникова в мире реактивной артиллерии. Так о «Граде» говорят экскурсоводы Тульского музея оружия. Аналогия, объясняют они, более чем уместна. «Град» и его модификация «Торнадо Г», применяемые 50-ю странами мира, самые массовые системы залпового огня в истории. Снарядов для них выпущено больше чем автоматов Калашникова. А первое же применение «Града» в 1969 году, повергло всех потенциальных врагов в настоящий шок.



«Полуостров Даманский, знаменитый конфликт с Китаем. Именно применение «Града» позволил показать колоссальный огневой эффект этой системы. Была уничтожена как минимум целая дивизия», - рассказывает научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Андрей Нехорошев.



И при этой колоссальной эффективности стоимость производства «Града» была примерно равно по цене автомобилю «Москвич». Придумать такое и вправду мог лишь гений. «Когда была создана система «Град», специальным решением ВАКа ему было разрешено защитить докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. – Рассказывает научный руководитель и генеральный конструктор АО НПО «Сплав» Николай Макаровец. - Такой чести удостаивались Королев и еще несколько человек. В Туле это единственный такой случай».



А жил Ганичев по нашим меркам весьма скромно. Мебель в комнате, где почти ничего не тронуто, по-советски простая, и только нужная. То упоение и трепет, с которым глава семейства относился к работе, семья понимала и с нетерпением ждала два коротких и один длинный звонок в дверь, его фирменный, условный сигнал. Задерживался Ганичев на работе постоянно, ведь после «Града» был еще «Ураган». «Кстати, «Ураган» расшифровывается, как «Ура Ганичева», - говорит дочь конструктора Марина Астахова.



То, что Александр Ганичев создавал более 60 лет назад, по-прежнему актуально. Системы «Торнадо» на выставке «Армия-2018» в Москве - и есть последующие поколения «Градов» и «Ураганов». Родные и близкие Ганичева до сих пор бережно хранят легенду о секретной тетради гениального оружейника. В ней он якобы набросал то, что должно было концептуально превзойти даже трехсотмиллиметровый «Смерч». Как бы то ни было, тетрадь эта безвозвратно утеряна. Может к сожалению, а может быть и к лучшему. Поскольку, наверное, есть такое оружие, которое никогда не должно быть создано.



Ганичев, Рогожин, а так же Денежкин. В «Граде», по-своему гениально даже название. Именам его разработчиков, не иначе как волею судьбы, суждено было сплестись в природный катаклизм, который отражает и саму суть этого оружия: сыплется с небес, внезапное, укрыться крайне не просто.В семейном архиве почти вся история тульской оборонки. Дочь Александра Ганичева Марина бережно хранит фотографии и письма отца из многочисленных командировок. Вот та самая подпись, которая стояла на секретных чертежах, а на этом фото, два близких друга Ганичев и Денежкин. Секретность, которая окружала этих людей, однако была так высока, что даже дети долгое время не знали, чем занимаются их отцы. «Он всегда отшучивался и говорил, что собирает велосипеды. Мы ему верили», - вспоминает дочь А. Н. Ганичева Марина Астахова.Автомат Калашникова в мире реактивной артиллерии. Так о «Граде» говорят экскурсоводы Тульского музея оружия. Аналогия, объясняют они, более чем уместна. «Град» и его модификация «Торнадо Г», применяемые 50-ю странами мира, самые массовые системы залпового огня в истории. Снарядов для них выпущено больше чем автоматов Калашникова. А первое же применение «Града» в 1969 году, повергло всех потенциальных врагов в настоящий шок.«Полуостров Даманский, знаменитый конфликт с Китаем. Именно применение «Града» позволил показать колоссальный огневой эффект этой системы. Была уничтожена как минимум целая дивизия», - рассказывает научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Андрей Нехорошев.И при этой колоссальной эффективности стоимость производства «Града» была примерно равно по цене автомобилю «Москвич». Придумать такое и вправду мог лишь гений. «Когда была создана система «Град», специальным решением ВАКа ему было разрешено защитить докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. – Рассказывает научный руководитель и генеральный конструктор АО НПО «Сплав» Николай Макаровец. - Такой чести удостаивались Королев и еще несколько человек. В Туле это единственный такой случай».А жил Ганичев по нашим меркам весьма скромно. Мебель в комнате, где почти ничего не тронуто, по-советски простая, и только нужная. То упоение и трепет, с которым глава семейства относился к работе, семья понимала и с нетерпением ждала два коротких и один длинный звонок в дверь, его фирменный, условный сигнал. Задерживался Ганичев на работе постоянно, ведь после «Града» был еще «Ураган». «Кстати, «Ураган» расшифровывается, как «Ура Ганичева», - говорит дочь конструктора Марина Астахова.То, что Александр Ганичев создавал более 60 лет назад, по-прежнему актуально. Системы «Торнадо» на выставке «Армия-2018» в Москве - и есть последующие поколения «Градов» и «Ураганов». Родные и близкие Ганичева до сих пор бережно хранят легенду о секретной тетради гениального оружейника. В ней он якобы набросал то, что должно было концептуально превзойти даже трехсотмиллиметровый «Смерч». Как бы то ни было, тетрадь эта безвозвратно утеряна. Может к сожалению, а может быть и к лучшему. Поскольку, наверное, есть такое оружие, которое никогда не должно быть создано.









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