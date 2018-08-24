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24.08.2018 17:57 Тульские ФАПы проверят на пожарную безопасность "Вести-Тула"





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Пожар начался в примыкающем к ФАПу помещении бывшего почтового отделения, оттуда огонь распространился по кровле. Из помещения медучреждения успели вынести все имущество, которое в настоящее время вывезено в амбулаторию поселка Алешня. При возгорании никто не пострадал.



В связи с этим теперь оказание медицинской помощи местным жителям, а это около 1000 человек, будет осуществлять передвижной комплекс. Работать он будет ежедневно с 8.00 до 11.30 рядом со школой деревни Федоровка.







Минздрав Тульской области начал проверку пожарной безопасности в ФАПах. Причиной тому послужило произошедшее накануне в деревне Федоровка возгорание в помещении фельдшерско-акушерского пункта.Пожар начался в примыкающем к ФАПу помещении бывшего почтового отделения, оттуда огонь распространился по кровле. Из помещения медучреждения успели вынести все имущество, которое в настоящее время вывезено в амбулаторию поселка Алешня. При возгорании никто не пострадал.В связи с этим теперь оказание медицинской помощи местным жителям, а это около 1000 человек, будет осуществлять передвижной комплекс. Работать он будет ежедневно с 8.00 до 11.30 рядом со школой деревни Федоровка.

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