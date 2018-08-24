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24.08.2018 17:53 Развивать туризм в Тульской области будет Лариса Соломатина "Вести-Тула"





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До назначения на должность председателя комитета Тульской области по развитию туризма она работала в министерстве экономического развития региона, в корпорации развития Тульской области.



С 2017 года Лариса Соломатина возглавляла Агентство экономическогог развития, курировала конгрессно-выставочную деятельность и Центр развития туризма. Ранее комитет по развитию туризма возглавлял Владимир Алахвердов.





Комитет Тульской области по развитию туризма с этого дня возглавляет Лариса Соломатина, выпускница Тульский госуниверситета по нескольким специальностям - «Перевод и переводоведение» и «Менеджмент организаций».До назначения на должность председателя комитета Тульской области по развитию туризма она работала в министерстве экономического развития региона, в корпорации развития Тульской области.С 2017 года Лариса Соломатина возглавляла Агентство экономическогог развития, курировала конгрессно-выставочную деятельность и Центр развития туризма. Ранее комитет по развитию туризма возглавлял Владимир Алахвердов.

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