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24.08.2018 13:24 В Тульской области завершается подготовка к отопительному сезону "Вести-Тула"





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Сейчас завершается подготовка тепловых сетей, котельных. Проверки проводит управление Ростехнадзора, и по рекомендации этого ведомства был увеличен план по замене ветхих сетей. Это касается Богородицкого района, Липок, Славного и Тулы.



Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «…к отопительному сезону подготовлено 97% тепловых сетей, 92% котлов, 92% тепловых пунктов, 77% котельных. Большое внимание уделяется замене ветхих сетей. Заменено 70 км ветхих тепловых сетей, 55 км водопроводных и 6,5 канализационных».



До 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома должны получить паспорта готовности. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в ходе отопительного сезона сформирован аварийный запас правительства Тульской области на сумму 72 млн. рублей.



В него входят 23 единицы техники, более 100 наименований оборудования и 400 наименований материалов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Качество ремонта и готовность объектов проверяет и Государственная жилищная инспекция. Уже проверено 436 домов, выписано штрафов на сумму 450 тысяч рублей.



«На сегодня ГЖИ приняла паспорта готовности по 11732 домам. Это примерно 80% от общего количества домов, подлежащих паспортизации готовности. Лидерами по подготовке многоквартирных домов к работе в отопительный период являются Новомосковск, Тула, Арсеньевский и Каменский районы».





В регионе завершается подготовка коммунальной инфраструктуры к грядущему отопительному сезону. Предварительные итоги подвели накануне на брифинге. Замминистра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что подготовительные мероприятия выполнены более чем на 80%.Сейчас завершается подготовка тепловых сетей, котельных. Проверки проводит управление Ростехнадзора, и по рекомендации этого ведомства был увеличен план по замене ветхих сетей. Это касается Богородицкого района, Липок, Славного и Тулы.Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «…к отопительному сезону подготовлено 97% тепловых сетей, 92% котлов, 92% тепловых пунктов, 77% котельных. Большое внимание уделяется замене ветхих сетей. Заменено 70 км ветхих тепловых сетей, 55 км водопроводных и 6,5 канализационных».До 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома должны получить паспорта готовности. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в ходе отопительного сезона сформирован аварийный запас правительства Тульской области на сумму 72 млн. рублей.В него входят 23 единицы техники, более 100 наименований оборудования и 400 наименований материалов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Качество ремонта и готовность объектов проверяет и Государственная жилищная инспекция. Уже проверено 436 домов, выписано штрафов на сумму 450 тысяч рублей.«На сегодня ГЖИ приняла паспорта готовности по 11732 домам. Это примерно 80% от общего количества домов, подлежащих паспортизации готовности. Лидерами по подготовке многоквартирных домов к работе в отопительный период являются Новомосковск, Тула, Арсеньевский и Каменский районы».









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