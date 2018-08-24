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НОВОСТИ | Общество



24.08.2018 13:24 В Тульской области завершается подготовка к отопительному сезону
"Вести-Тула"



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В регионе завершается подготовка коммунальной инфраструктуры к грядущему отопительному сезону. Предварительные итоги подвели накануне на брифинге. Замминистра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что подготовительные мероприятия выполнены более чем на 80%.

Сейчас завершается подготовка тепловых сетей, котельных. Проверки проводит управление Ростехнадзора, и по рекомендации этого ведомства был увеличен план по замене ветхих сетей. Это касается Богородицкого района, Липок, Славного и Тулы.

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «…к отопительному сезону подготовлено 97% тепловых сетей, 92% котлов, 92% тепловых пунктов, 77% котельных. Большое внимание уделяется замене ветхих сетей. Заменено 70 км ветхих тепловых сетей, 55 км водопроводных и 6,5 канализационных».

До 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома должны получить паспорта готовности. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в ходе отопительного сезона сформирован аварийный запас правительства Тульской области на сумму 72 млн. рублей.

В него входят 23 единицы техники, более 100 наименований оборудования и 400 наименований материалов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Качество ремонта и готовность объектов проверяет и Государственная жилищная инспекция. Уже проверено 436 домов, выписано штрафов на сумму 450 тысяч рублей.

«На сегодня ГЖИ приняла паспорта готовности по 11732 домам. Это примерно 80% от общего количества домов, подлежащих паспортизации готовности. Лидерами по подготовке многоквартирных домов к работе в отопительный период являются Новомосковск, Тула, Арсеньевский и Каменский районы».

















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