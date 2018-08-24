НОВОСТИ | Общество







24.08.2018 12:56 В Доме Крафта открылась новая выставка "Вести-Тула"





| фото |



Кстати, на вернисаже курс проложит сам Стрелков - авторской экскурсией по экспозиции, в которой предстает в разных качествах: метеоролога, энтомолога, систематика, генетика. При этом предмет его исследования часто необычен для естественных наук. Это фабричные дымы или портовые краны, рисунок фахверка или силуэты рыбаков. Впрочем, не стоит предвосхищать восприятие - к 18-ти часам приходите, смотрите! Вход свободный.





Сегодня в Туле в Доме Крафта открылась выставка работ художника, дизайнера, режиссера анимации, музейного проектировщика и поэта в одном лице - Евгения Стрелкова. Докопаться до главных пристрастий столь разнонаправленной личности без «Лоции» (так называется выставка) - никак.Кстати, на вернисаже курс проложит сам Стрелков - авторской экскурсией по экспозиции, в которой предстает в разных качествах: метеоролога, энтомолога, систематика, генетика. При этом предмет его исследования часто необычен для естественных наук. Это фабричные дымы или портовые краны, рисунок фахверка или силуэты рыбаков. Впрочем, не стоит предвосхищать восприятие - к 18-ти часам приходите, смотрите! Вход свободный.

Читать @gtrktula

















