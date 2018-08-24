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24.08.2018 12:40 В оздоровительных лагерях региона заканчиваются летние смены Татьяна Голубова





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«Скучно у нас не бывает. – Говорит начальник лагеря Роман Вепринцев. - Ребята постоянно заняты, участвуют в конкурсах, к нам приезжают гости. Буквально вчера от нас уехала артистка Виктория Тарасова».



А уже сегодня поделиться приехали почетные гости из Тулы, которые на личных примерах рассказывали о тонкостях своей профессии и открыто отвечали абсолютно на любые вопросы. «Ребята часто спрашивают о том, как стать вожатым. Им очень нравится проводить лето в лагере и те из них, кто постарше хочет приезжать сюда не просто отдыхать, а в качестве вожатых», - говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.



Сколько часов вы проводите на работе, какие книги читаете, кем мечтали стать в детстве и даже сколько зарабатываете. В своих вопросах ребята прямолинейны и откровенны. Дадут фору многим журналистам. На встрече с директором тульского филиала ВГТРК Сергеем Беловым у них как раз представилась такая возможность. Здесь и микрофон держать научат, и интервью брать, расскажут и покажут всю внутреннюю кухню телевидения



Так что в школу уже с новыми знаниями! Но главное, напоследок, не забыть дать обещание обязательно вернуться в страну приключений, под названием «Велегож».

«Я - Вселенная» - под таким девизом в детском лагере «Велегож» прошла последняя летняя смена. Главные задачи вожатых – помочь раскрыть внутренний, глубокий мир каждого ребенка. И о том, насколько им это удалось, даже спорить не приходится. Все, как говорится, видно по глазам«Скучно у нас не бывает. – Говорит начальник лагеря Роман Вепринцев. - Ребята постоянно заняты, участвуют в конкурсах, к нам приезжают гости. Буквально вчера от нас уехала артистка Виктория Тарасова».А уже сегодня поделиться приехали почетные гости из Тулы, которые на личных примерах рассказывали о тонкостях своей профессии и открыто отвечали абсолютно на любые вопросы. «Ребята часто спрашивают о том, как стать вожатым. Им очень нравится проводить лето в лагере и те из них, кто постарше хочет приезжать сюда не просто отдыхать, а в качестве вожатых», - говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.Сколько часов вы проводите на работе, какие книги читаете, кем мечтали стать в детстве и даже сколько зарабатываете. В своих вопросах ребята прямолинейны и откровенны. Дадут фору многим журналистам. На встрече с директором тульского филиала ВГТРК Сергеем Беловым у них как раз представилась такая возможность. Здесь и микрофон держать научат, и интервью брать, расскажут и покажут всю внутреннюю кухню телевиденияТак что в школу уже с новыми знаниями! Но главное, напоследок, не забыть дать обещание обязательно вернуться в страну приключений, под названием «Велегож».









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