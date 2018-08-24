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24.08.2018 11:39 На выставке «Армия – 2018» вручили дипломы молодым специалистам тульских предприятий "Вести-Тула"





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Это совместный проект одного из ведущих ВУЗов страны МФТИ и нескольких российских холдинговых компаний. В этом году степень магистра Физтеха получили трое сотрудников КБП. Один из них - Аркадий Шилин - закончил Высшую школу с отличием.



«Наш отдел занимается оптико-электронными приборами. Поэтому нас интересует матрицы, оптика. Интересно посмотреть на то, что разрабатывается в других странах, другими фирмами. Есть на что равняться, что интересного позаимствовать из идей. Когда специалист разрабатывает прибор, он должен знать все, что происходит у него на предприятии, что происходит в мире вокруг него. Такие выставки как раз предоставляют такой шанс», - говорит Аркадий Шилин.



На выставке «Армия – 2018» КБ приборостроения им. академика Шипунова демонстрирует свои изделия на пяти площадках. На одной из них прошло торжественное вручение дипломов молодым специалистам предприятий - выпускникам Высшей школы системного инжиниринга.Это совместный проект одного из ведущих ВУЗов страны МФТИ и нескольких российских холдинговых компаний. В этом году степень магистра Физтеха получили трое сотрудников КБП. Один из них - Аркадий Шилин - закончил Высшую школу с отличием.«Наш отдел занимается оптико-электронными приборами. Поэтому нас интересует матрицы, оптика. Интересно посмотреть на то, что разрабатывается в других странах, другими фирмами. Есть на что равняться, что интересного позаимствовать из идей. Когда специалист разрабатывает прибор, он должен знать все, что происходит у него на предприятии, что происходит в мире вокруг него. Такие выставки как раз предоставляют такой шанс», - говорит Аркадий Шилин.









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