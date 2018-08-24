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24.08.2018 11:14 В Тульской области создают инфраструктуру на участках для многодетных Татьяна Смирнова





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Как рассказал заместитель главы администрации - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «…цель - обеспечить людей дорогой, подъездом, чтобы подвозить материал строительный, техника проезжала. Об асфальтировании пока не говорим. Планируем в строительный сезон этого года работы завершить. На 60 % исполнено уже».



Дороги появятся на всех семи объектах, где выдается земля многодетным семьям. Общая протяженность всех путей - 14,5 километров. Обустраивали дороги за счет бюджетных средств. На эти цели выделено почти 25 миллионов рублей.



«Мы применяем дорнит. Он предотвращает смешение слоев., чтобы не допустить подтопления дороги, вдавливания щебня в землю. Затем обустройство крупной фракции», - заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.



Оксана Гуди – мама троих сыновей – участок в Тёплом получила еще в 2014м году. Построилась одна из первых и уже из съемной квартиры переехала в свой дом. Дело за малым - альтернативными источниками теплоснабжения и водоотведения. «Альтернатива предлагается всем. Каждый многодетный вправе выбрать любой источник по теплоснабжению. Водоотведение - это септик закрытого типа с дренажной системой, воду которого можно использовать для технических нужд» - говорит Оксана Гуди.



Стоит отметить, ежемесячно организуются встречи с инициативными группами многодетных, где обсуждаются насущные вопросы. Таковые пройдут на следующей неделе. Многодетные семьи сами определят, что они хотят видеть на своих площадках. Приоритет – дороги. Кроме того, в следующем году будут организованы скважины - по одной - на каждой площадке.





В Большой Туле земля многодетным семьям предоставляется на семи объектах. Этот – в селе Тёплое – самый большой. Причем, не только в области, но и в России. Почти 800 семей получили здесь свои законные сотки. Правда, строятся пока единицы. До недавнего времени удобного подъезда не было. Буквально на днях подрядчик сдал дорогу.Как рассказал заместитель главы администрации - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «…цель - обеспечить людей дорогой, подъездом, чтобы подвозить материал строительный, техника проезжала. Об асфальтировании пока не говорим. Планируем в строительный сезон этого года работы завершить. На 60 % исполнено уже».Дороги появятся на всех семи объектах, где выдается земля многодетным семьям. Общая протяженность всех путей - 14,5 километров. Обустраивали дороги за счет бюджетных средств. На эти цели выделено почти 25 миллионов рублей.«Мы применяем дорнит. Он предотвращает смешение слоев., чтобы не допустить подтопления дороги, вдавливания щебня в землю. Затем обустройство крупной фракции», - заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.Оксана Гуди – мама троих сыновей – участок в Тёплом получила еще в 2014м году. Построилась одна из первых и уже из съемной квартиры переехала в свой дом. Дело за малым - альтернативными источниками теплоснабжения и водоотведения. «Альтернатива предлагается всем. Каждый многодетный вправе выбрать любой источник по теплоснабжению. Водоотведение - это септик закрытого типа с дренажной системой, воду которого можно использовать для технических нужд» - говорит Оксана Гуди.Стоит отметить, ежемесячно организуются встречи с инициативными группами многодетных, где обсуждаются насущные вопросы. Таковые пройдут на следующей неделе. Многодетные семьи сами определят, что они хотят видеть на своих площадках. Приоритет – дороги. Кроме того, в следующем году будут организованы скважины - по одной - на каждой площадке.









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