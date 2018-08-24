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24.08.2018 10:36 Советский район Тулы оброс оцинкованными ограждениями София Гафарова





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Как рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергей Катков, «…ограждения устанавливаются для того, чтобы дети, пешеходы не выходили на проезжую часть».



В первую очередь для безопасности дорожного движения около образовательных учреждений и появились все новшества. В этом году на 16 участках дорог проводились все необходимые работы. Гарантия - 1 год. Разметка износостойкая, нанесена холодным пластиком. Ограждения оцинкованные, не ржавеют. И антивандальные.



Некоторые новые ограждения вызвали недоумения и даже возмущения жителей. Например, около медицинского колледжа на Халтурина. Путь перекрыт. Как оказалось, все это время выход на дорогу был небезопасным. Теперь на этом месте появится газон и парковка.



Это касается и ограждений на тротуарах, не везде просторных. Как говорят власти, безопасность важнее комфорта. Порядка 7,5 миллионов рублей было потрачено на приведение в соответствие улично-дорожной сети. Сегодня этим может похвалиться только Советский район областной столицы. В следующем году по всем требованиям начнут готовить школы Центрального.

Перекресток улиц Толстого и Фрунзе. На асфальте красуется свежая разметка пешеходного перехода, подальше - искусственные неровности. По всем сторонам дорожного движения новенькие знаки, указывающие на ограничение скорости, знаки «Дети», светофорные объекты типа Т7. Особенно бросаются в глаза непривычные ограждения, которые обрамляют дорогу.Как рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергей Катков, «…ограждения устанавливаются для того, чтобы дети, пешеходы не выходили на проезжую часть».В первую очередь для безопасности дорожного движения около образовательных учреждений и появились все новшества. В этом году на 16 участках дорог проводились все необходимые работы. Гарантия - 1 год. Разметка износостойкая, нанесена холодным пластиком. Ограждения оцинкованные, не ржавеют. И антивандальные.Некоторые новые ограждения вызвали недоумения и даже возмущения жителей. Например, около медицинского колледжа на Халтурина. Путь перекрыт. Как оказалось, все это время выход на дорогу был небезопасным. Теперь на этом месте появится газон и парковка.Это касается и ограждений на тротуарах, не везде просторных. Как говорят власти, безопасность важнее комфорта. Порядка 7,5 миллионов рублей было потрачено на приведение в соответствие улично-дорожной сети. Сегодня этим может похвалиться только Советский район областной столицы. В следующем году по всем требованиям начнут готовить школы Центрального.











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