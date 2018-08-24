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НОВОСТИ | Общество



24.08.2018 10:36 Советский район Тулы оброс оцинкованными ограждениями
София Гафарова



| фото |
Перекресток улиц Толстого и Фрунзе. На асфальте красуется свежая разметка пешеходного перехода, подальше - искусственные неровности. По всем сторонам дорожного движения новенькие знаки, указывающие на ограничение скорости, знаки «Дети», светофорные объекты типа Т7. Особенно бросаются в глаза непривычные ограждения, которые обрамляют дорогу.

Как рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергей Катков, «…ограждения устанавливаются для того, чтобы дети, пешеходы не выходили на проезжую часть».

В первую очередь для безопасности дорожного движения около образовательных учреждений и появились все новшества. В этом году на 16 участках дорог проводились все необходимые работы. Гарантия - 1 год. Разметка износостойкая, нанесена холодным пластиком. Ограждения оцинкованные, не ржавеют. И антивандальные.

Некоторые новые ограждения вызвали недоумения и даже возмущения жителей. Например, около медицинского колледжа на Халтурина. Путь перекрыт. Как оказалось, все это время выход на дорогу был небезопасным. Теперь на этом месте появится газон и парковка.

Это касается и ограждений на тротуарах, не везде просторных. Как говорят власти, безопасность важнее комфорта. Порядка 7,5 миллионов рублей было потрачено на приведение в соответствие улично-дорожной сети. Сегодня этим может похвалиться только Советский район областной столицы. В следующем году по всем требованиям начнут готовить школы Центрального.















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