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НОВОСТИ | Общество



23.08.2018 15:46 Клуб из Новомосковска будет играть в студенческой хоккейной лиге
"Вести-Тула"



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Новомосковский клуб теперь официально будет играть в студенческой хоккейной лиге. Соответствующее соглашение было подписано накануне руководителями клуба и лиги в городе химиков. Это станет новым шагом в развитии хоккея для Новомосковска.

Как рассказал директор студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов, «…соглашение является очень важным для дальнейшего развития. Совместная деятельность новомосковского хоккейного клуба и студенческой хоккейной лиги предполагает и проведение совместных мероприятий, и участие во всероссийских соревнованиях. Все это содействует популяризации хоккея. Уже в следующем году планируется проведение совместных мероприятий. Таких как «Кубок Поколения».

Первая игра в рамках уже новой лиги для новомосквоской команды пройдет в середине октября. Сейчас спортсмены находятся на сборах. А пока хоккеисты готовятся к сезону, руководители команды, тренеры и спонсоры проводят совещания по развитию клуба. Приглашенным консультантом на прошедшей накануне встрече стал легендарный хоккеист и тренер Владимир Юрзинов. Он поделился своими мыслями о Новомосковском хоккее с журналистами.


«Когда смотришь на ваши хоккейные площадки, то за державу не обидно. Не важно, будут ли эти ребята профессиональными хоккеистами, но они точно будут нормальными членами нашего общества. Это созидательные силы нашей страны», - говорит заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов.
















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