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23.08.2018 15:13 Туляков приглашают в «КосмоСферу» Елена Панова





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Рядом – современный Аватар. Единственный в мире киборг, который умеет пожимать плечами. Нестандартные колеса, которые состоят из роликов, позволяет роботу двигаться не просто влево-вправо, а по диагонали и боком. А еще танцевать. Впрочем, сплясать могут и посетители. И не просто так. А на поверхности Марса или Венеры, или даже высадиться с астронавтами на Луне. Такая виртуальная реальность.



«В первую очередь мы хотим донести до людей научно-познавательную информацию. – Говорит технический специалист выставки «Космосфера» Никита Цепляев. – Она преподносится в игровой форме, что очень важно для детей».



Выставка «Космосфера» - где-то на грани науки и фантастики. В планетарии рассказывают о нашей галактике Млечный путь, об освоении человечеством космоса. А в соседнем павильоне на тренажерах-симуляторах можно почувствовать себя участником космического или воздушного боя.



На выставке все экспонаты можно испытать в действии. Примерить настоящий шлем ГШ. Забраться в жилую комнату космонавта. Или пойти еще дальше, и вместе с роботом оказаться по ту сторону экрана.

Космос будет рядом до первого октября. И как говорят родители маленьких посетителей, увести их с выставки непросто.



Он всё понимает, но выполнять ли команды, еще подумает. Робот Р2-Д2 – уменьшенная в четыре раза копия своего двойника из кинофильма «Звёздные войны». Ему нет и 20 лет, но для машины этот возраст считается преклонным.Рядом – современный Аватар. Единственный в мире киборг, который умеет пожимать плечами. Нестандартные колеса, которые состоят из роликов, позволяет роботу двигаться не просто влево-вправо, а по диагонали и боком. А еще танцевать. Впрочем, сплясать могут и посетители. И не просто так. А на поверхности Марса или Венеры, или даже высадиться с астронавтами на Луне. Такая виртуальная реальность.«В первую очередь мы хотим донести до людей научно-познавательную информацию. – Говорит технический специалист выставки «Космосфера» Никита Цепляев. – Она преподносится в игровой форме, что очень важно для детей».Выставка «Космосфера» - где-то на грани науки и фантастики. В планетарии рассказывают о нашей галактике Млечный путь, об освоении человечеством космоса. А в соседнем павильоне на тренажерах-симуляторах можно почувствовать себя участником космического или воздушного боя.На выставке все экспонаты можно испытать в действии. Примерить настоящий шлем ГШ. Забраться в жилую комнату космонавта. Или пойти еще дальше, и вместе с роботом оказаться по ту сторону экрана.Космос будет рядом до первого октября. И как говорят родители маленьких посетителей, увести их с выставки непросто.









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