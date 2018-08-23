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23.08.2018 14:52 Список недобросовестных подрядчиков в Тульской области может пополниться Татьяна Смирнова





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Люди в отчаянии. Голубая мечта обошлась в копеечку. Внутридомовые работы жители проводили за свой счет. «Более 50 тысяч собрала наша семья. Я многодетная. Ждем-ждем, а газа нет», - возмущается СХ: жительница села Валентина Снеткова.



Между тем, у жителей уже все готово. В подтверждение Валентина Ивановна проводит экскурсию по своему дому. Подрядчик, по словам представителя веневской администрации, должен был закончить работы еще в прошлом году. Но воз и ныне там.



«Мы подали в суд, будем вносить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. – Рассказывает директор управления строительства и ЖКХ администрации Веневского района Виталий Гомзов. - Сейчас необходимо засыпать место врезки, установить ограждение. Трест «Новомосковскмежрайгаз» готов пустить газ. Рассчитываем на то, что населенный пункт в эту зиму будет с голубым топливом».



Есть надежда, что до конца августа все недочеты будут устранены, а газ появится в домах селян. Стоит отметить, подрядчик – подмосковская компания «Еврокомплект» - в области занимается пятью объектами и на всех работы не завершены. Так что вход в список недобросовестных подрядчиков им открыт.





Голубого топлива в селе Венев-Монастырь ждали долго. Еще в 2009 году они вошли в программу газификации сельских населенных пунктов. Почти 10 лет ожидания – согласование проектов, поиск средств, собственно сами работы. Но час икс так и не наступил.Люди в отчаянии. Голубая мечта обошлась в копеечку. Внутридомовые работы жители проводили за свой счет. «Более 50 тысяч собрала наша семья. Я многодетная. Ждем-ждем, а газа нет», - возмущается СХ: жительница села Валентина Снеткова.Между тем, у жителей уже все готово. В подтверждение Валентина Ивановна проводит экскурсию по своему дому. Подрядчик, по словам представителя веневской администрации, должен был закончить работы еще в прошлом году. Но воз и ныне там.«Мы подали в суд, будем вносить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. – Рассказывает директор управления строительства и ЖКХ администрации Веневского района Виталий Гомзов. - Сейчас необходимо засыпать место врезки, установить ограждение. Трест «Новомосковскмежрайгаз» готов пустить газ. Рассчитываем на то, что населенный пункт в эту зиму будет с голубым топливом».Есть надежда, что до конца августа все недочеты будут устранены, а газ появится в домах селян. Стоит отметить, подрядчик – подмосковская компания «Еврокомплект» - в области занимается пятью объектами и на всех работы не завершены. Так что вход в список недобросовестных подрядчиков им открыт.









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