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НОВОСТИ | Общество



23.08.2018 13:38 В Туле пытаются решить проблему несанкционированных свалок
Татьяна Голубова



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Полгода назад обращение в Общероссийский народный фронт для жителей одиннадцати садовых товариществ в Зареченском районе, в котором, кстати, насчитывается 500 участков, стало практически последним шансом на то, что они, наконец, перестанут бояться за свое здоровье и увидят вокруг чистые дороги. Полтора километра строительного мусора, шин, пластика, отходов. Причем, как бытовых так и 1 класса опасности - люминесцентных ламп.

«Мы обратились с этим вопросом в администрацию Зареченского округа и в прокуратуру. На сегодняшний опасные отходы убрали, но территория по-прежнему захламлена» - говорит член штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Сергей Судницын.

Как рассказал помощник Тульского природоохранного прокурора Никита Рогонов, «…в соответствии с федеральным законом, организация сбора и вывоза коммунальных отходов находится в введении администрации. В данном случае Тулы. Окончательно работы не проведены. Представление природоохранной прокуратуры находится на контроле.

Вот такая картина перед глазами жителей на сегодняшний день. Решительный шаг в направлении к чистым дорогам со стороны администрации, Народного фронта, прокуратуры уже сделан, однако, несмотря на все прошедшее время, работать еще есть над чем.
По словам начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова, «…в течение мая была проведена колоссальная работа по вывозу мусора. Было обнаружено дежурство, которое позволило выявить злоумышленника, который сбрасывал мусор».

В ближайшее время, чтобы местность приобрела более ухоженный вид, администрация города совместно с министерством экологии будут проводить мероприятия по дополнительной планировке грунта и вывозу остатков строительных отходов.














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