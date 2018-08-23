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23.08.2018 12:02 В тульских больницах теперь работают патронажные сёстры Мария Кузнецова





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«Я беседую с пациентом, сродственниками. Узнаю, как он себя чувствует. Измеряют давление и пульс, смотрю кожные покровы», - рассказывает и все передаю врачу патронажная медсестра ГУЗ «Городская больница № 7 города Тулы» Анна Комарова.



Анна снимает ЭКГ, делает уколы и перевязки, берет анализы. У неё двадцать один подопечный. Один из них - муж Тамары Николаевны. Тяжело болеет с весны. Тогда семья и познакомилась с Анной. «Она настоящий профессионал в своем деле, относится ответственно к своим обязанностям», - говорит Тамара Жукова. И конечно осмотром и процедурами дело не ограничивается. Посоветовать, поговорить - не только о болезни - это тоже часть патронажа.



В каждой тульской больнице создан реестр маломобильных больных - тех, кто не может лично прийти к врачу. Пациента в список вносит участковый врач. Например, видя выписку из станционера. Патронажная сестра поддерживает связь с врачом. Она помогает выписать рецепт и приносит лекарство домой. Приходит раз в 10 дней по плану, а если нужно - то чаще.



Перед выходом Анна Комарова проверяет, всё ли на месте в синей сумке. Здесь лекарства, в том числе для обработки пролежней, тонометр и глюкометр.«Я беседую с пациентом, сродственниками. Узнаю, как он себя чувствует. Измеряют давление и пульс, смотрю кожные покровы», - рассказывает и все передаю врачу патронажная медсестра ГУЗ «Городская больница № 7 города Тулы» Анна Комарова.Анна снимает ЭКГ, делает уколы и перевязки, берет анализы. У неё двадцать один подопечный. Один из них - муж Тамары Николаевны. Тяжело болеет с весны. Тогда семья и познакомилась с Анной. «Она настоящий профессионал в своем деле, относится ответственно к своим обязанностям», - говорит Тамара Жукова. И конечно осмотром и процедурами дело не ограничивается. Посоветовать, поговорить - не только о болезни - это тоже часть патронажа.В каждой тульской больнице создан реестр маломобильных больных - тех, кто не может лично прийти к врачу. Пациента в список вносит участковый врач. Например, видя выписку из станционера. Патронажная сестра поддерживает связь с врачом. Она помогает выписать рецепт и приносит лекарство домой. Приходит раз в 10 дней по плану, а если нужно - то чаще.











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