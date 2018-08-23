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23.08.2018 10:21 Тульская детская областная клиническая больница получит деньги «От чистого сердца» "Вести-Тула"





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Все собранные средства благодаря содействию губернатора Тульской области Алексея Дюмина будут направлены в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. В частности на улучшение материально-технической базы отделения и закупку дорогостоящих лекарственных препаратов.



На льду арены «Шайба» скрестили клюшки звезды мирового хоккея. Это и нынешние олимпийские чемпионы - Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Гусев и Илья Ковальчук. Компанию им составили Евгений Малкин, Теему Селянне, Евгений Кузнецов, Яри Курри.





20 миллионов рублей тульскому здравоохранению! Накануне в рамках акции «От чистого сердца» в Сочи состоялся матч «Друзья России и Финляндии», которая на протяжении 9 лет успешно осуществляет сбор средств в пользу благотворительных проектов.Все собранные средства благодаря содействию губернатора Тульской области Алексея Дюмина будут направлены в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. В частности на улучшение материально-технической базы отделения и закупку дорогостоящих лекарственных препаратов.На льду арены «Шайба» скрестили клюшки звезды мирового хоккея. Это и нынешние олимпийские чемпионы - Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Гусев и Илья Ковальчук. Компанию им составили Евгений Малкин, Теему Селянне, Евгений Кузнецов, Яри Курри.

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